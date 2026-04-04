Seguici su

CircondarioCronaca

Incidente in volo, parapendista trasferito in elicottero a Ponderano

Intervento oggi pomeriggio

Pubblicato

13 ore fa

il

Incidente in volo, parapendista trasferito in elicottero a Ponderano

Incidente in volo, parapendista trasferito in elicottero a Ponderano.

Incidente in volo, parapendista trasferito in elicottero a Ponderano

Intervento nel primo pomeriggio di oggi, sabato 4 aprile, a Colleretto Castelnuovo, dove un parapendista è rimasto coinvolto in un incidente in fase di volo. Sul posto è arrivato il 118 di Azienda Zero con l’elisoccorso regionale.

L’uomo è stato recuperato e trasferito all’ospedale di Biella in codice giallo.

Immagine di repertorio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.