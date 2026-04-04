CircondarioCronaca
Incidente in volo, parapendista trasferito in elicottero a Ponderano
Intervento oggi pomeriggio
Incidente in volo, parapendista trasferito in elicottero a Ponderano.
Incidente in volo, parapendista trasferito in elicottero a Ponderano
Intervento nel primo pomeriggio di oggi, sabato 4 aprile, a Colleretto Castelnuovo, dove un parapendista è rimasto coinvolto in un incidente in fase di volo. Sul posto è arrivato il 118 di Azienda Zero con l’elisoccorso regionale.
L’uomo è stato recuperato e trasferito all’ospedale di Biella in codice giallo.
Immagine di repertorio
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