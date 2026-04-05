Le sfilano la collana d’oro con la scusa di chiedere informazioni.

Le sfilano la collana d’oro con la scusa di chiedere informazioni

Una donna di 72 anni a Cossato è stata derubata in strada. Avvicinata da un uomo e una donna che chiedevano informazioni, sarebbe stata abbracciata e privata della collana d’oro senza subito accorgersene.

I due, secondo il racconto della malcapitata, sarebbero fuggiti su un’auto scura. Indagini in corso dei carabinieri.

Immagine di repertorio

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