CossateseCronaca
Le sfilano la collana d’oro con la scusa di chiedere informazioni
Indagini in corso a Cossato
Le sfilano la collana d’oro con la scusa di chiedere informazioni.
Le sfilano la collana d’oro con la scusa di chiedere informazioni
Una donna di 72 anni a Cossato è stata derubata in strada. Avvicinata da un uomo e una donna che chiedevano informazioni, sarebbe stata abbracciata e privata della collana d’oro senza subito accorgersene.
I due, secondo il racconto della malcapitata, sarebbero fuggiti su un’auto scura. Indagini in corso dei carabinieri.
Immagine di repertorio
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