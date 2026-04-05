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Le sfilano la collana d’oro con la scusa di chiedere informazioni

Indagini in corso a Cossato

Pubblicato

4 minuti fa

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Le sfilano la collana d'oro con la scusa di chiedere informazioni

Le sfilano la collana d’oro con la scusa di chiedere informazioni.

Le sfilano la collana d’oro con la scusa di chiedere informazioni

Una donna di 72 anni a Cossato è stata derubata in strada. Avvicinata da un uomo e una donna che chiedevano informazioni, sarebbe  stata abbracciata e privata della collana d’oro senza subito accorgersene.

I due, secondo il racconto della malcapitata, sarebbero fuggiti su un’auto scura. Indagini in corso dei carabinieri.

Immagine di repertorio

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