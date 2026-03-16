Rubano cosmetici per 2.500 euro: denunciate tre donne. Il colpo al Tigotà, i carabinieri sono riusciti a fermare le ladre.

Rubano cosmetici per 2.500 euro: denunciate tre donne

L’accusa nei loro confronti è di furto e ricettazione. Sono infatti state sorprese con merce rubata per un valore complessivo di circa 2.500 euro.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi. I militari hanno notato le malviventi all’uscita del punto vendita Tigotà di Borgomanero. Tutte di origine rumena, avevano appena prelevato dagli scaffali tre flaconi di shampoo senza pagarli e stavano tentando di allontanarsi a bordo di un’autovettura. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire altra merce di sospetta provenienza illecita. Tra cui cosmetici e articoli di bigiotteria, ritenuti verosimilmente provento di furti commessi in altri esercizi commerciali della zona.

Il valore complessivo della refurtiva recuperata è stato stimato in circa 2.500 euro. I prodotti sottratti dal negozio Tigotà sono stati immediatamente restituiti, mentre il resto della merce è stato posto sotto sequestro in attesa di essere riconsegnato ai legittimi proprietari.

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