CircondarioCronaca
Auto sospetta a Donato: attenzione a un Fiat Scudo
Il mezzo è intestato a persone con precedenti per reati contro il patrimonio
Auto sospetta a Donato: attenzione a un Fiat Scudo.
Alcuni residenti hanno segnalato ieri la presenza di un Fiat SCudo con persone a bordo che si aggirava per il paese. Dai controlli effettuati si tratta di un mezzo intestato a persone con precedenti per reati contro il patrimonio.
I carabinieri hanno effettuato i controlli del caso, ma il mezzo si era già allontanato.
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