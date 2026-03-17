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Auto sospetta a Donato: attenzione a un Fiat Scudo

Il mezzo è intestato a persone con precedenti per reati contro il patrimonio

Pubblicato

52 secondi fa

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Paga un conto da 8 euro ma la merce ne vale... ben 200

Auto sospetta a Donato: attenzione a un Fiat Scudo.

Alcuni residenti hanno segnalato ieri la presenza di un Fiat SCudo con persone a bordo che si aggirava per il paese. Dai controlli effettuati si tratta di un mezzo intestato a persone con precedenti per reati contro il patrimonio.

I carabinieri hanno effettuato i controlli del caso, ma il mezzo si era già allontanato.

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