CossateseCronaca
Parcheggia la moto e al suo ritorno non la trova più
Amara sorpresa per un giovane di Cossato
Parcheggia la moto e al suo ritorno non la trova più. Una serata decisamente poco felice quella di ieri, domenica 15 marzo, per un giovane di Cossato.
Parcheggia la moto e al suo ritorno non la trova più
Il ragazzo ha appunto posteggiato la moto per sbrigare alcune faccende. Ma una fatto ora di risalire in sella ecco l’amara sorpresa: la due ruote era sparita. Con tutta probabilità rubata da qualche delinquente.
Il ragazzo è così stato costretto a recarsi dai carabinieri per sporgere denuncia. I militari hanno così fatto partire immediatamente le indagini su quanto accaduto.
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