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Parcheggia la moto e al suo ritorno non la trova più

Amara sorpresa per un giovane di Cossato

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2 minuti fa

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parcheggia la moto

Parcheggia la moto e al suo ritorno non la trova più. Una serata decisamente poco felice quella di ieri, domenica 15 marzo, per un giovane di Cossato.

Parcheggia la moto e al suo ritorno non la trova più

Il ragazzo ha appunto posteggiato la moto per sbrigare alcune faccende. Ma una fatto ora di risalire in sella ecco l’amara sorpresa: la due ruote era sparita. Con tutta probabilità rubata da qualche delinquente.

Il ragazzo è così stato costretto a recarsi dai carabinieri per sporgere denuncia. I militari hanno così fatto partire immediatamente le indagini su quanto accaduto.
LEGGI ANCHE: Furto di notte in un’azienda: ladri in fuga con il denaro della cassa

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