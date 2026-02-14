Persona ubriaca a Brusnengo in un bar in piena notte

Intervento dei carabinieri la notte di venerdì per una persona ubriaca in un bar. Era l’una e la donna non ne voleva sapere di andare a casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. Ma la donna ha rifiutato le cure del caso decidendo di tornare a casa a piedi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook