Seguici su

Biellese OrientaleCronaca

Persona ubriaca a Brusnengo in un bar in piena notte

La donna ha rifiutato il ricovero in ospedale

Pubblicato

19 secondi fa

il

Persona ubriaca a Brusnengo in un bar in piena notte
Intervento dei carabinieri la notte di venerdì per una persona ubriaca in un bar. Era l’una e la donna non ne voleva sapere di andare a casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. Ma la donna ha rifiutato le cure del caso decidendo di tornare a casa a piedi.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.