Persona ubriaca a Brusnengo in un bar in piena notte
La donna ha rifiutato il ricovero in ospedale
Intervento dei carabinieri la notte di venerdì per una persona ubriaca in un bar. Era l’una e la donna non ne voleva sapere di andare a casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. Ma la donna ha rifiutato le cure del caso decidendo di tornare a casa a piedi.
