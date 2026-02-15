Seguici su

Tentano di rubare un escavatore da un cantiere a Curino

I malviventi sono stati disturbati dall’arrivo dei carabinieri

Pubblicato

54 minuti fa

il

Tentano di rubare un escavatore da un cantiere a Curino.
Solo l’allarme lanciato da un uomo ha evitato il furto di un escavatore da un cantiere a Curino. L’uomo infatti aveva notato strani movimenti e aveva avvisato il titolare della ditta incaricata dei lavori per conto del Comune. Sul posto sono intervenuti in piena notte, era la mezzanotte di venerdì, i carabinieri. Ed è stato notato che l’escavatore era stato spostato verso la strada. Probabilmente i ladri l’aveva spostato con l’intenzione di recuperarlo in un secondo momento, oppure sono stati disturbati dall’arrivo dei carabinieri. Alla fine il mezzo è stato rimesso a posto.

