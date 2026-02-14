Proseguono le attività culturali nel borgo di Masserano grazie anche alle associazioni del paese.

L’associazione don Barale presenta le attività

Nei giorni scorsi l’associazione don Barale si è ritrovata per stilare il calendario.

Un momento partecipato, che ha visto soci e volontari fare il punto sui risultati raggiunti e delineare, insieme alla presidente Marisa Coppiano, le linee guida per il 2026, nel segno della continuità e della valorizzazione del territorio.L’associazione conferma gli eventi che negli anni hanno contribuito a promuovere il borgo e il suo patrimonio storico-culturale, diventando riferimenti consolidati nel panorama locale. In calendario restano il Festival delle Bande, capace di richiamare appassionati e visitatori da tutto il territorio, il tradizionale mercatino dell’antiquariato e il fitto programma di visite guidate del Polo Museale Masseranese, cuore dell’offerta culturale del paese.Proprio sulle visite guidate si è soffermata l’attenzione della presidente Coppiano, che ha evidenziato l’importanza delle collaborazioni avviate negli ultimi anni.

La ripartenza è fissata per il 7 marzo e, già per il primo fine settimana, risultano oltre cento presenze prenotate grazie alla sinergia con diversi tour operator del Torinese, dato che testimonia un interesse crescente verso Masserano e le sue eccellenze storiche e artistiche

.Un bilancio complessivamente incoraggiante, che rafforza il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per la promozione culturale e turistica del Biellese, capace di fare rete e di trasformare l’impegno dei volontari in opportunità concrete di sviluppo e valorizzazione del territorio.

