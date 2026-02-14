Texploration: chiuso il progetto di open innovation

Si è chiuso con il DemoDay “Innovate Together”, svoltosi ieri a Magnonevolo (Biella), Texploration, il progetto di open innovation a livello nazionale e internazionale promosso e lanciato da MagnoLab – rete di aziende per l’innovazione della filiera tessile con sede a Magnonevolo – e realizzato da dpixel, la divisione di Fintech District che supporta la crescita delle startup e l’innovazione delle imprese favorendo le opportunità di business attraverso progetti di open innovation.

L’incontro – che ha visto la partecipazione di oltre 150 persone tra Istituzioni locali, corporate, startup, associazioni e investitori – è stato l’occasione per vedere sul palco le 8 startup selezionate tra le 70 candidate nell’ambito di Texploration, insieme alle 10 aziende di Magnolab che hanno preso parte al programma – Canalair, DBT Fibre, De Martini, Filati Divè, Filidea, Maglificio Maggia, Marchi & Fildi, Pinter Group, Stamperia Alicese, Tintoria Finissaggio 2000.

Insieme hanno presentato i progetti su cui hanno lavorato nei mesi scorsi, durante i quali le startup hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i principali attori dell’intera filiera tessile del network di Magnolab e avvalersi del supporto di dpixel.

Aziende e startup hanno lavorato a stretto contatto per co-progettare soluzioni innovative, combinando le proposte iniziali delle startup con i bisogni espressi dalle imprese, con l’obiettivo di promuoverle e accelerarne l’accesso al mercato.

Oltre alla presentazione dei progetti delle startup, nel corso di “Innovate Together” c’è stato spazio anche per un momento di riflessione. Attraverso il keynote speech, infatti, si è discusso dell’importanza della collaborazione e della capacità di fare ecosistema come leva per favorire l’innovazione e la competitività delle realtà locali, in grado anche loro di dare vita a vere e proprie eccellenze tecnologiche fondamentali per la crescita di tutto il settore e del territorio.

