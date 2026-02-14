Angelo Rollino presenta “In morte di un’amica”

Venerdì 20 febbraio, alle ore 17.00, la Biblioteca Civica di Santhià Mario Pistono ospiterà la presentazione del romanzo “In morte di un’amica” di Angelo Rollino, edito da 1886 Publishing. Il libro è vincitore del Castel di Carta 2025 per la sezione Gialli ed è costruito attorno alla figura di Jorge Luis Romero, consulente investigativo torinese, cieco dall’età di ventidue anni, dotato di una straordinaria capacità di analisi. Accanto a lui agisce Giulia, partner di lavoro e di indagine, presenza fondamentale in un equilibrio professionale e umano che rappresenta uno dei punti di forza del romanzo. Da una richiesta apparentemente semplice prende avvio un’indagine che conduce progressivamente verso scenari sempre più complessi e oscuri, dove il presente si intreccia con un passato irrisolto legato ai conflitti balcanici. Un percorso narrativo che utilizza il giallo come strumento per esplorare non solo il crimine, ma anche la memoria e le sue ombre. Durante l’incontro, Angelo Rollino dialogherà con il Vicesindaco Mattia Beccaro. Angelo Rollino coltiva da sempre una profonda passione per il giallo classico. La sua scrittura unisce tensione narrativa e attenzione alla dimensione umana dei personaggi, dando vita a storie pensate per dialogare tra loro e accompagnare il lettore nel tempo. “La presentazione di questo romanzo si inserisce pienamente nella visione di una biblioteca intesa come spazio vivo di confronto culturale e crescita collettiva. – dichiara il Vicesindaco Mattia Beccaro – Il dialogo con l’autore permetterà di riflettere sul valore della letteratura come strumento per leggere la complessità del presente, indagare la memoria e interrogarsi sulle fragilità umane. Iniziative come questa rafforzano il ruolo della Biblioteca Civica come presidio culturale aperto e accessibile a tutta la comunità.”

