AttualitàValle Elvo
Presentata la Passione di Sordevolo in Regione
L’appuntamento si è svolto nei giorni scorsi al palazzo della Regione
Nello stand della Regione Piemonte alla BIT di Milano (Borsa Internazionale del Turismo) 2026, è stata presentata la XXIX edizione della Passione di Sordevolo, uno spettacolo di Teatro Popolare tramandato ininterrottamente di generazione in generazione dal 1850.
All’incontro sono intervenuti Elena Chiorino, vicepresidente Regione Piemonte, Stefano Rubin Pedrazzo presidente Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, Riccardo Lunardon, sindaco di Sordevolo, Flaminia Perino, direttrice dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo e Gian Marco Pidello, commissione Regia della Passione 2027.
L’evento, in Valle Elvo nelle Prealpi Biellesi, costituisce una realtà corale dotata di profondo rilievo storico, culturale e religioso. Questa tradizione prosegue da circa due secoli grazie alla dedizione delle generazioni che ne custodiscono l’integrità. A Sordevolo ogni 5 anni l’evento va in scena con più di 400 figuranti impegnati in un anfiteatro di 4.000 mq e oltre 30.000 spettatori da tutto il mondo, proposta con oltre 40 repliche.
