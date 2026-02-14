Seguici su

AttualitàBasso Biellese

Nuovo spazio per i ragazzi in biblioteca a Santhià

Tante idee per i ragazzi che vogliono avvicinarsi alla cultura

Pubblicato

6 minuti fa

il

Uno spazio dedicato che prima non c’era, pensato per crescere insieme alle nuove generazioni.

Nuovo spazio per i ragazzi in biblioteca a Santhià

La Biblioteca civica di Santhià “Mario Pistono” si arricchisce di una nuova area dedicata ai ragazzi, uno spazio che fino ad oggi non era mai stato presente e che rappresenta un passo importante verso una biblioteca sempre più inclusiva, moderna e vicina alle esigenze delle nuove generazioni. Il trasloco e la riorganizzazione degli spazi sono iniziati il 27 gennaio e si sono conclusi il 4 febbraio, nel pieno rispetto del cronoprogramma previsto. L’area è ora pronta e pienamente operativa. La nuova sezione ospita: ● una Gaming Zone, pensata come spazio educativo e di aggregazione, dove il gioco diventa occasione di socialità e apprendimento; ● l’intero patrimonio librario dedicato a bambini e ragazzi, dai primi anni fino agli adolescenti e agli studenti dei primi anni delle scuole superiori; ● spazi progettati per attività di lettura, studio di gruppo, laboratori e momenti di incontro

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.