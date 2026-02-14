Uno spazio dedicato che prima non c’era, pensato per crescere insieme alle nuove generazioni.

Nuovo spazio per i ragazzi in biblioteca a Santhià

La Biblioteca civica di Santhià “Mario Pistono” si arricchisce di una nuova area dedicata ai ragazzi, uno spazio che fino ad oggi non era mai stato presente e che rappresenta un passo importante verso una biblioteca sempre più inclusiva, moderna e vicina alle esigenze delle nuove generazioni. Il trasloco e la riorganizzazione degli spazi sono iniziati il 27 gennaio e si sono conclusi il 4 febbraio, nel pieno rispetto del cronoprogramma previsto. L’area è ora pronta e pienamente operativa. La nuova sezione ospita: ● una Gaming Zone, pensata come spazio educativo e di aggregazione, dove il gioco diventa occasione di socialità e apprendimento; ● l’intero patrimonio librario dedicato a bambini e ragazzi, dai primi anni fino agli adolescenti e agli studenti dei primi anni delle scuole superiori; ● spazi progettati per attività di lettura, studio di gruppo, laboratori e momenti di incontro

