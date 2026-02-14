Sabato 7 marzo torna l’appuntamento con la Festa dell’Atletica Piemontese.

In questa occasione verranno assegnati i massimi riconoscimenti dell’atletica regionale per la stagione 2025, i cosiddetti Oscar, ma verranno anche premiati i campioni italiani assoluti, giovanili e master insieme a coloro che hanno indossato la maglia azzurra e ai club campioni italiani.

Ci sarà spazio anche per festeggiare i vincitori dei Trofei Regionali (CorriPiemonte Strada, Eco Piemonte, Eco Giò, Marcia, Grand Prix Certificato) e le società che si sono affermate in ambito regionale nei diversi campionati e trofei.

La cerimonia di premiazione si terrà, a partire dalle ore 14.00, l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo(Piazza Vittorio Emanuele, 9 – Località Pollenzo, 12042, Bra (CN), – Sala Rossa dell’Albergo dell’Agenzia.

L’ateneo è nato e promosso nel 2024 dall’associazione internazionale Slow Food con la collaborazione delle regioni Piemonte ed Emilia Romagna.

Sede dell’Università è la Tenuta Albertina dell’Agenzia di Pollenzo, proprietà di Casa Savoia che Carlo Alberto nei primi anni dell’Ottocento destinò all’agricoltura, trasformandola in un Centro agrario riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità da parte dell’Unesco.

Di seguito l’elenco degli OSCAR, assegnati per la stagione 2025 dal Consiglio Regionale FIDAL Piemonte.

* TESSERA D’ORO (alla memoria): SEBASTIANO SPINA.

* Con questo riconoscimento il Consiglio ha voluto omaggiare e ringraziare il Segretario Regionale, recentemente scomparso, per il suo decennale impegno, portato avanti con passione e dedizione, nei confronti dell’atletica leggera regionale

* PREMIO ARUGA AL DIRIGENTE: FRANCO CHARBONNIER (ASD Bognanco)

* OSCAR TECNICO: CLAUDIO LASTELLA (Safatletica Piemonte)

* OSCAR ATLETICO FEMMINILE: GAYA BERTELLO (Polisportiva Novatletica Chieri)

* OSCAR ATLETICO MASCHILE: ANDREA CERRATO (Atl. Fossano ’75)

* OSCAR ATLETICO GIOVANILE FEMMINILE: ALESSIA SUCCO (Atl. Settimese)

* OSCAR ATLETICO GIOVANILE MASCHILE: JUAN JOSE’ CAGGIA (Safatletica Piemonte)

* RICONOSCIMENTO CESARE DE MATTEIS ALL’ATLETA MASTER MASCHILE: FRANCESCO PADERNO (Amatori Masters Novara), categoria SM90

* RICONOSCIMENTO CESARE DE MATTEIS ALL’ATLETA MASTER FEMMINILE: ANNA MARIA CAMOLETTO (Atl. Canavesana), categoria SF70

* PREMIO GIUDICE RINALDO ROCCA: LEONARDINO BRESCIA

* RICONOSCIMENTO ALLA MEMORIA: MICHELE URAS (GGG)

* OSCAR PRESS: RENATO ARDUINO

