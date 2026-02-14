Fondazione BIellezza mette a disposizione un contributo per sostenere interventi di manutenzione, valorizzazione e promozione della rete sentieristica biellese. Tutti i Comuni del Biellese sono stati contattati e possono usufruire.

Fondazione Biellezza: contributi per la valorizzazione dei sentieri

L’obiettivo è migliorare la fruibilità e la sicurezza dei percorsi, rafforzandone al contempo il valore ambientale e culturale. Il contributo è rivolto a progetti su itinerari selezionati per il loro valore turistico e socio-culturale e intende favorire azioni coordinate tra i diversi soggetti coinvolti.

«Poiché gli interventi sulla rete sentieristica sono spesso onerosi e richiedono sinergie tra risorse pubbliche e private, BIellezza intende favorire l’avvio di progetti di manutenzione, valorizzazione e promozione attraverso un contributo economico volto a coprire i costi non sostenibili dal proponente finalizzati a favorire il mantenimento in efficienza della rete sentieristica (cofinanziamenti, Iva, progettazione e altre voci accessorie).

Gli investimenti saranno concentrati sui percorsi individuati come prioritari per il loro valore turistico e socioculturale – spiegano dalla Fondazione -. L’obiettivo generale del contributo è sostenere progetti promossi da enti locali o realtà profit e non profit per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi escursionistici esistenti e inseriti nel volume Escursioni sulle Alpi Biellesi (Idea Montagna, 2025). Si tratta di 39 itinerari di uno o due giorni, o di lunga percorrenza, individuati anche per favorire il pernotto dei fruitori sul territorio e distribuiti sull’intero settore montano biellese con difficoltà, lunghezze e dislivelli variab»i.

Lo stanziamento dipenderà dal budget della Fondazione e da eventuali residui di cassa derivanti da altre iniziative. Ogni progetto potrà ricevere un contributo fino ad un massimo pari al 20% dell’importo complessivo dell’intervento (progettazione e realizzazione).

Saranno finanziate richieste ritenute compatibili con gli obiettivi della fondazione fino ad esaurimento delle risorse. C’è tempo fino al 31 dicembre per presentare domanda. La selezione e la quantificazione del contributo sono effettuate a insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione della Fondazione. La valutazione si baserà sulla rilevanza dell’intervento rispetto alla strategia di valorizzazione turistica indicata da Fondazione BIellezza e sul minor rapporto tra contributo richiesto e valore complessivo dell’intervento.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook