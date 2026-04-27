Passeggino a fuoco sulle scale di un palazzo. Momenti di autentica paura la scorsa notte a Cossato.

Passeggino a fuoco sulle scale di un palazzo

Ancora non si conosce l’esatta dinamica di quanto accaduto in un condominio poco distante dal centro di cossato. Quel che si sa, stando anche alle ricostruzioni fornite da alcuni testimoni, è che improvvisamente alcuni residenti hanno notato del fumo provenire dal vano interno delle scale.

Hanno dunque lanciato l’allarme e sul posto sono rapidamente sopraggiunti i carabinieri e i vigili del fuoco. Pare che a prendere fuoco sia stato addirittura un passeggino, ma non si conoscono i motivi.

Le fiamme sono state domate molto rapidamente e i pompieri si sono poi occupati di bonificare e mettere in sicurezza la zona.

Per fortuna non si registrano feriti o intossicanti tra gli abitanti.

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