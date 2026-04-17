Incendio in un condominio a Vigliano: nove intossicati

Sono nove le persone portate in ospedale in seguito all’incendio divampato stamattina a Vigliano Biellese. Le fiamme sono scoppiate da un alloggio posto al secondo piano. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Gli inquilini che erano all’interno dello stabile sono stati evacuati. Sono nove le persone intossicate portate in ospedale.

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