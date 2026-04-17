Attualità
Incendio in un condominio a Vigliano: nove intossicati
Tanta paura tra gli inquilini del palazzo
Sono nove le persone portate in ospedale in seguito all’incendio divampato stamattina a Vigliano Biellese. Le fiamme sono scoppiate da un alloggio posto al secondo piano. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine.
Gli inquilini che erano all’interno dello stabile sono stati evacuati. Sono nove le persone intossicate portate in ospedale.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità3 giorni fa
Valdilana piange Francesco Loro Piana: 45 anni
Cronaca24 ore fa
Infermiere aggredito al pronto soccorso: torace sfondato da un calcio
Attualità2 giorni fa
Bimbo morto a 7 mesi per maltrattamenti: i genitori in carcere
Attualità2 giorni fa
Gelosa sperona l’auto dell’ex con all’interno il bambino
Cronaca1 giorno fa