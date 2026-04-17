Attualità
Anziano trovato morto nel torrente Oremo
Malore improvviso per un 80enne di Mongrando
Anziano trovato morto nel torrente Oremo
Tragedia a Biella. Oggi pomeriggio un pescatore è stato trovato morto nei pressi del torrente. La vittima è Angelo Ottoboni, 80 anni di Mongrando. E’ stato probabilmente colpito da un malore improvviso. Sul posto erano presenti carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118.
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