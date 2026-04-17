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Condannato a 10 anni per tentato omicidio a Vigliano

Il giovane straniero aveva aggredito una anziana sarta rubandole soldi e un cellulare per poi trafiggerla con un coltello

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13 secondi fa

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Condannato a 10 anni per tentato omicidio a Vigliano

Un 20enne di origine straniera è stato condannato a 10 anni di reclusione per tentato omicidio e rapina aggravata. Gli episodi risalgono allo scorso anno. L’uomo si era presentato in casa di una anziana 87enne di Vigliano per farsi eseguire alcuni lavori ai pantaloni. Ma una volta all’interno aveva chiesto all’anziana una somma di denaro. Di fronte al suo rifiuto l’aveva aggredita colpendola con un coltello ferendola al collo e al torace. La donna soccorsa da un familiare era stata trasportata in ospedale. Mentre l’aggressore che era fuggito con contante e un cellulare era stato rintracciato dai carabinieri e arrestato.

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