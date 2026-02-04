Lutto tra gli alpini: è morto Celestino Giardino

Ha smesso di battere nei giorni scorsi il cuore di Celestino Giardino, storica penna nera del gruppo degli alpini di Ponzone. Aveva 87 anni.

Addio a Celestino Giardino, lutto tra gli alpini di Ponzone

Il pensionato si è spento nei giorni scorsi all’ospedale di Ponderano, dove era ricoverato.

A dare il triste annuncio sono stati il figlio Carlo, con la moglie Stefania, e le figlie Arianna e Giorgia, insieme a parenti e familiari tutti. Come ricorda Notizia Oggi, Celestino Giardino era una persona conosciuta e stimata, legata profondamente al territorio e ai suoi valori.

L’ultimo saluto a Ponzone

Il funerale è stato celebrato nei giorni scorsi nella chiesa parrocchiale di Ponzone, dove amici, conoscenti e compaesani si sono stretti attorno alla famiglia per l’ultimo saluto. Al lutto partecipano anche gli alpini, associazione di cui faceva parte e con la quale aveva condiviso un lungo percorso di appartenenza e impegno.

La famiglia ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento ai medici e a tutto il personale del reparto “Medicina B” e dell’Hospice “L’Orsa Maggiore” – Lega contro i tumori dell’ospedale di Ponderano, per le cure, l’attenzione e l’umanità dimostrate.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook