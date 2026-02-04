Seguici su

CronacaValli Mosso e Sessera

Lutto tra gli alpini: è morto Celestino Giardino

Si è spento all’ospedale di Ponderano, dove era ricoverato. Aveva 87 anni

Pubblicato

9 secondi fa

il

Celestino Giardino

Ha smesso di battere nei giorni scorsi il cuore di Celestino Giardino, storica penna nera del gruppo degli alpini di Ponzone. Aveva 87 anni.

Addio a Celestino Giardino, lutto tra gli alpini di Ponzone

Il pensionato si è spento nei giorni scorsi all’ospedale di Ponderano, dove era ricoverato.
A dare il triste annuncio sono stati il figlio Carlo, con la moglie Stefania, e le figlie Arianna e Giorgia, insieme a parenti e familiari tutti. Come ricorda Notizia Oggi, Celestino Giardino era una persona conosciuta e stimata, legata profondamente al territorio e ai suoi valori.

L’ultimo saluto a Ponzone

Il funerale è stato celebrato nei giorni scorsi nella chiesa parrocchiale di Ponzone, dove amici, conoscenti e compaesani si sono stretti attorno alla famiglia per l’ultimo saluto. Al lutto partecipano anche gli alpini, associazione di cui faceva parte e con la quale aveva condiviso un lungo percorso di appartenenza e impegno.

La famiglia ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento ai medici e a tutto il personale del reparto “Medicina B” e dell’Hospice “L’Orsa Maggiore” – Lega contro i tumori dell’ospedale di Ponderano, per le cure, l’attenzione e l’umanità dimostrate.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.