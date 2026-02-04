CronacaValli Mosso e Sessera
Lutto tra gli alpini: è morto Celestino Giardino
Si è spento all’ospedale di Ponderano, dove era ricoverato. Aveva 87 anni
Ha smesso di battere nei giorni scorsi il cuore di Celestino Giardino, storica penna nera del gruppo degli alpini di Ponzone. Aveva 87 anni.
Addio a Celestino Giardino, lutto tra gli alpini di Ponzone
Il pensionato si è spento nei giorni scorsi all’ospedale di Ponderano, dove era ricoverato.
A dare il triste annuncio sono stati il figlio Carlo, con la moglie Stefania, e le figlie Arianna e Giorgia, insieme a parenti e familiari tutti. Come ricorda Notizia Oggi, Celestino Giardino era una persona conosciuta e stimata, legata profondamente al territorio e ai suoi valori.
L’ultimo saluto a Ponzone
Il funerale è stato celebrato nei giorni scorsi nella chiesa parrocchiale di Ponzone, dove amici, conoscenti e compaesani si sono stretti attorno alla famiglia per l’ultimo saluto. Al lutto partecipano anche gli alpini, associazione di cui faceva parte e con la quale aveva condiviso un lungo percorso di appartenenza e impegno.
La famiglia ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento ai medici e a tutto il personale del reparto “Medicina B” e dell’Hospice “L’Orsa Maggiore” – Lega contro i tumori dell’ospedale di Ponderano, per le cure, l’attenzione e l’umanità dimostrate.
