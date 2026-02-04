Seguici su

BiellaCronaca

Addio a Davide Quatela, aveva solo 59 anni

Domani a Biella l’ultimo saluto

Pubblicato

18 secondi fa

il

Profondo cordoglio nel Biellese per la scomparsa di Davide Quatela, venuto a mancare all’età di 59 anni.

Domani, giovedì 5 febbraio, alle 16, familiari e amici si ritroveranno a Biella, nella Sala del Commiato della Casa Funeraria Destefanis, per l’ultimo saluto.

