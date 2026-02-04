Carabinieri sciatori sulle piste per garantire la sicurezza – VIDEO e FOTO

La stagione sciistica di quest’anno, grazie alle abbondanti nevicate ed alle imminenti Olimpiadi di Milano e Cortina, ha permesso l’apertura regolare degli impianti di Bielmonte e l’arrivo di tanti appassionati dello sci oltre che squadre sportive di varie nazioni.

Carabinieri sciatori sulle piste biellesi

È stato quindi anche intensificato il servizio di vigilanza garantito come ogni anno dai carabinieri sciatori del comando provinciale di Biella, finalizzato alla prevenzione degli incidenti e dei comportamenti pericolosi.

I risultati sono stati confortanti non essendo emerse problematiche significative, grazie alla collaborazione ed al generale buon senso dimostrato dai frequentatori della stazione sciistica, oltre che alla scrupolosa gestione degli impianti.

Già effettuate 120 ore di pattugliamento. Risultati finora confortanti

Dall’apertura della stagione sono stati effettuati 14 servizi, svolti da una coppia di militari specializzati coordinati dalla stazione di Valdilana, per un totale di 120 ore di pattugliamento. Particolare attenzione è stata rivolta alla verifica del possesso dell’assicurazione di responsabilità civile verso terzi e all’uso del casco protettivo, obblighi introdotti recentemente e già ben assimilati, visto che nessuno

sciatore ne è risultato sprovvisto.

Dieci violazioni per risalita a piedi delle piste

Sono state invece riscontrate e sanzionate alcune condotte imprudenti che avrebbero potuto mettere a rischio l’incolumità degli sciatori, in particolare 10 violazioni per risalita a piedi delle piste e 2 per l’attraversamento delle piste con le ciaspole senza giustificato motivo.

Oltre al controllo del comportamento degli utenti i carabinieri hanno monitorato lo stato di sicurezza delle piste. Le ispezioni hanno riguardato la presenza della corretta cartellonistica, l’efficienza delle reti di protezione e l’individuazione di eventuali ostacoli non segnalati, senza riscontrare alcuna irregolarità.

Sulla panoramica Zegna e in particolare nel piazzale degli impianti sono stati poi svolti frequenti servizi di pattuglia da parte della stessa stazione di Valdilana e da quella di Bioglio, anche in raccordo con i volontari del nucleo di protezione civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri, nel solco della tradizionale continuità tra Arma in servizio ed in congedo.

L’attività dei Carabinieri a Bielmonte continuerà per tutto il resto della stagione sciistica con l’obiettivo di coniugare il divertimento sulla neve con la massima sicurezza possibile per tutti.

