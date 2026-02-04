Corre lungo la strada verso Riva. È un cane o un lupo? – VIDEO

Un presunto lupo avvistato mentre corre lungo la discesa della Vialarda, svolta verso la Menabrea e poi si dirige in Riva.

Presunto lupo filmato sulle strade di Biella

È la segnalazione giunta in redazione da una nostra lettrice che, video alla mano, documenta il percorso dell’animale che venerdì, intorno alle 2.30 del mattino, correva all’impazzata lungo le vie di Biella.

Dellarovere: “Difficile dire se sia un lupo o un cane sfuggito al controllo del padrone”

Sulla possibilità che un simile episodio possa verificarsi in ambito urbano è intervenuto il presidente regionale di Federcaccia Piemonte, Guido Dellarovere, che dopo aver visionato il filmato ha voluto precisare alcuni aspetti.

«È davvero difficile stabilire con certezza se si tratti o meno di un lupo – spiega Dellarovere –. Sono convinto che la ragazza che lo ha ripreso in buona fede possa averlo scambiato per un predatore. Del resto, anch’io personalmente avrei grossi dubbi, anche a dieci metri di distanza, nel distinguere un lupo da un cane lupo cecoslovacco, per esempio. L’animale ripreso potrebbe tranquillamente essere un cane di quella razza scappato dal padrone e che stava gironzolando per Biella».

“Per evitare allarmismi inutili, va ricordato che il lupo in linea di massima non rappresenta un pericolo per l’uomo”

«Tuttavia – prosegue Della Rovere – tengo a precisare che sia nella zona del Bellone, quindi non distante da lì, sia lungo la strada della Nera, è presente un gruppetto di tre o quattro lupi. Non posso quindi escludere al cento per cento che non si sia trattato di uno di loro. Personalmente mi è capitato di vederli, dunque è una possibilità. Va però ricordato, giusto per evitare inutili allarmismi, che i lupi ci sono anche nel nostro territorio e la loro presenza è stata più volte confermata, ma che in linea di massima non rappresentano un pericolo per l’uomo. Si tratta di predatori estremamente intelligenti che, se attaccano, scelgono prede decisamente più alla loro portata».

«È vero che il loro numero è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni – conclude – ma ad oggi non ci sono ancora i presupposti per una “caccia al lupo”. Tuttavia è giusto e doveroso che la Regione metta in campo azioni serie di contenimento per evitare problemi in futuro».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook