“C’è un ragazzo che grida nel parcheggio”. Stava discutendo di… calcio

Un ragazzo che grida ripetutamente in tarda serata non passa inosservato. E infatti alcuni passanti, sentendo le urla e temendo che potesse esserci una situazione di pericolo, hanno allertato il 112.

È successo ieri sera a Candelo, nel parcheggio del polivalente.

Ragazzo grida nel parcheggio, arrivano i carabinieri

La chiamata ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri, che sono arrivati sul posto in pochi minuti per verificare quanto stava accadendo.

Giunti nell’area indicata, i militari dell’Arma hanno rapidamente individuato il protagonista dell’episodio poco distante, in una via adiacente. Si trattava di un ragazzo di poco più di vent’anni.

Fermato per gli accertamenti del caso, il giovane ha spiegato ai carabinieri quanto accaduto, chiarendo subito la natura dell’episodio.

Nessuna lite o pericolo, solo una discussione telefonica per questioni… calcistiche

Con i carabinieri il ragazzo ha ammesso di aver effettivamente alzato la voce, precisando però che non c’era alcuna lite o situazione di pericolo: stava semplicemente discutendo animatamente di calcio con un amico al telefono. Una conversazione accesa, probabilmente degenerata nei toni, che ha però allarmato chi si trovava nei paraggi.

L’intervento si è dunque concluso senza ulteriori conseguenze.

