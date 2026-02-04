Parcheggi blu, la tariffa oraria è passata da 1,30 a 1,50 euro.

E’ scattato lunedì l’ennesimo aumento silenzioso, di quelli che non fanno clamore ma si sentono nel portafoglio. Con l’avvio della nuova settimana è aumentato, infatti, il costo della sosta sulle strisce blu cittadine: la tariffa oraria è salita di 20 centesimi, passando da 1,30 a 1,50 euro nelle aree gestite da Bi.Park.

L’aumento arriva dopo la richiesta avanzata dal concessionario al Comune, come da contratto, per l’adeguamento delle tariffe sulla base dei dati Istat. Adeguamento che era rimasto fermo dal 2020 e che ora troverà, invece, applicazione. Dal punto di vista tecnico, dunque, tutto regolare. Dal punto di vista dei cittadini, però, la questione non è passata inosservata.

Alcuni lettori si sono rivolti ieri alla nostra redazione per esprimere il proprio disappunto. «Sommato alle abitudini quotidiane, questo aumento rischia di diventare l’ennesimo deterrente per chi frequenta il centro – osserva un lettore –. Così facendo si finisce per evitare di fermarsi, prediligendo aree dove il parcheggio è gratuito».

Ancora più netto il commento di un’altra cittadina. «Questo incremento sfavorisce le attività e gli esercizi commerciali del centro o delle zone limitrofe alle strisce blu. Fare una commissione veloce, un acquisto o anche solo bere un caffè fa ulteriormente schizzare l’esborso economico per i consumatori, che alla lunga scelgono altre zone».

Intanto continua a sollevare perplessità anche il costo aggiuntivo legato al pagamento tramite app: 8 centesimi in più per ogni sosta. Una commissione che molti automobilisti faticano a comprendere, soprattutto in un’epoca in cui i pagamenti digitali vengono incentivati come soluzione pratica e sostenibile.

