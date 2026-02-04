Bonus per i servizi d’infanzia, il “click day” si terrà in primavera.

Bonus per i servizi d’infanzia, il “click day” si terrà in primavera

Venti milioni di euro per 20mila famiglie con Isee fino a 40mila euro, “click day” in primavera e attenzione al ceto medio. È pronto a partire il nuovo Voucher Vesta, il buono regionale per sostenere le famiglie nelle spese di accesso ai servizi per l’infanzia.

Nel primo anno di attuazione Vesta ha assegnato 10 milioni di euro a 10mila famiglie piemontesi, portando il sostegno regionale anche a quel ceto medio che troppo spesso resta escluso dai contributi per la natalità. Un risultato reso possibile da una procedura rapida ed efficace, che ha consentito ai bambini di utilizzare i voucher già dal mese di novembre 2025 ed ai genitori di richiedere i rimborsi diretti sul conto corrente a partire da marzo di quest’anno.

«Con Vesta la Regione Piemonte ha aperto una strada nuova nelle politiche per le famiglie – dichiarano il presidente Alberto Cirio e l’assessore alle Politiche sociali e alla Famiglia Maurizio Marrone – Per la prima volta un voucher diretto, semplice e a burocrazia zero, capace di arrivare davvero alle famiglie con bambini e di sostenere concretamente le spese di accesso ai servizi per l’infanzia».

«Vesta ha dimostrato che quando la politica sceglie la semplicità e la concretezza, le famiglie rispondono – dichiarano ancora Cirio e Marrone -. Con questo strumento abbiamo rotto il muro dei vecchi modelli, lenti e farraginosi, e abbiamo dato una risposta immediata a migliaia di genitori che vogliono crescere i propri figli senza essere lasciati soli. Grazie al lavoro portato avanti anche a Bruxelles, le risorse disponibili e il numero dei beneficiari sono stati raddoppiati, ponendo le basi per un ulteriore salto di qualità della misura. Con il click day, previsto per la primavera del 2026, le famiglie piemontesi sostenute da Vesta arriveranno infatti a 30.000. Il nuovo click day resterà aperto per dodici ore e sarà articolato per fasce di reddito, così da garantire una distribuzione equilibrata delle risorse e confermare l’attenzione verso quelle famiglie del ceto medio che oggi faticano più di tutte a sostenere i costi legati alla nascita e alla crescita dei figli».

«Con Vesta 2026 andiamo avanti senza esitazioni – concludono Cirio e Marrone -. Per continuare a sostenere chi sceglie di mettere al mondo dei figli e a investire sul futuro della nostra comunità».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook