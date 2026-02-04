Seguici su

BiellaCronaca

Panchine sfasciate e cartelli divelti: vandali all’opera in centro città – FOTO

Il “segno” dei teppisti tra i giardini Alpini d’Italia e piazza Gaudenzio Sella

Pubblicato

4 minuti fa

il

Panchine sfasciate e cartelli divelti: vandali all’opera in centro città - FOTO

Panchine sfasciate e cartelli divelti: vandali all’opera in centro città.

Panchine sfasciate e cartelli divelti: vandali all’opera in centro città

Panchine rotte, cartelli divelti e “boccioni” dei lampioni rimossi. Tutto nella stessa zona. Alcuni residenti sono convinti che possano essere collegati gli episodi di danneggiamento che si sono verificati negli ultimi giorni nell’area compresa tra il parcheggio del piazzale Amedeo di Savoia, i giardini Alpini d’Italia, via Pozzo e piazza Gaudenzio Sella.

Nel parcheggio qualcuno si è divertito a rimuovere il globo di copertura di un piccolo lampione per poi posizionarlo su un palo; poco più in là invece, nei vicini giardini, due panchine sono state letteralmente sfasciate. Proseguendo e arrivando in via Pozzo, si scopre che è scomparso un cartello: rimane soltanto il palo di sostegno piegato. Infine si arriva in piazza Sella e anche qui, proprio il cartello che ne indica la denominazione, giace a terra divelto.

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.