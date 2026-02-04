Panchine sfasciate e cartelli divelti: vandali all’opera in centro città – FOTO

Panchine sfasciate e cartelli divelti: vandali all’opera in centro città.

Panchine sfasciate e cartelli divelti: vandali all’opera in centro città

Panchine rotte, cartelli divelti e “boccioni” dei lampioni rimossi. Tutto nella stessa zona. Alcuni residenti sono convinti che possano essere collegati gli episodi di danneggiamento che si sono verificati negli ultimi giorni nell’area compresa tra il parcheggio del piazzale Amedeo di Savoia, i giardini Alpini d’Italia, via Pozzo e piazza Gaudenzio Sella.

Nel parcheggio qualcuno si è divertito a rimuovere il globo di copertura di un piccolo lampione per poi posizionarlo su un palo; poco più in là invece, nei vicini giardini, due panchine sono state letteralmente sfasciate. Proseguendo e arrivando in via Pozzo, si scopre che è scomparso un cartello: rimane soltanto il palo di sostegno piegato. Infine si arriva in piazza Sella e anche qui, proprio il cartello che ne indica la denominazione, giace a terra divelto.

