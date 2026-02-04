CircondarioCronaca
Automobilisti traditi dalla neve a Bioglio e Pettinengo
Sul posto i carabinieri
Automobilisti traditi dalla neve a Bioglio e Pettinengo.
Automobilisti traditi dalla neve a Bioglio e Pettinengo
Con la prima neve sono arrivati anche gli incidenti stradali e i disagi sulle strade biellesi.
Due i sinistri registrati nelle prime ore di ieri mattina. A Bioglio un’auto è finita fuori strada mentre percorreva la strada provinciale 208.
A Pettinengo, invece, un automobilista ha perso il controllo della propria vettura mentre scendeva lungo via Vittorio Emanuele. Danni soltanto ai mezzi. Sul posto, in entrambi i casi, sono intervenuti i carabinieri.
