Automobilisti traditi dalla neve a Bioglio e Pettinengo

Sul posto i carabinieri

16 secondi fa

Con la prima neve sono arrivati anche gli incidenti stradali e i disagi sulle strade biellesi.
Due i sinistri registrati nelle prime ore di ieri mattina. A Bioglio un’auto è finita fuori strada mentre percorreva la strada provinciale 208.

A Pettinengo, invece, un automobilista ha perso il controllo della propria vettura mentre scendeva lungo via Vittorio Emanuele. Danni soltanto ai mezzi. Sul posto, in entrambi i casi, sono intervenuti i carabinieri.

