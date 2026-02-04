Seguici su

Auto si schianta contro il guard rail, 23enne finisce in ospedale

Paura a Vigliano. Sul posto 118, carabinieri e tecnici Anas

Pubblicato

4 minuti fa

il

Incidente autonomo a Vigliano Biellese, dove un giovane di 23 anni ha perso il controllo dell’auto, terminando la corsa contro il guard rail.

Il ragazzo è stato soccorso e accompagnato in ospedale per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e i tecnici Anas per la messa in sicurezza della carreggiata.

