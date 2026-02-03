Al dormitorio liti tra alcune donne straniere.

Lite al dormitorio di Biella di prima mattina

Richiesta di aiuto dal dormitorio di Biella. L’altra mattina una donna si è svegliata presto pulendo la stanza disturbando le altre ospiti. E’ nata una discussione. E l’addetto ha chiesto l’intervento dei carabinieri per placare gli animi

