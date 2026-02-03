BiellaCronaca
Lite al dormitorio di Biella di prima mattina
A chiamare i carabinieri è stato il responsabile della struttura
Al dormitorio liti tra alcune donne straniere.
Lite al dormitorio di Biella di prima mattina
Richiesta di aiuto dal dormitorio di Biella. L’altra mattina una donna si è svegliata presto pulendo la stanza disturbando le altre ospiti. E’ nata una discussione. E l’addetto ha chiesto l’intervento dei carabinieri per placare gli animi
