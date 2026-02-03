Biella rinnova l’impegno contro la violenza di genere

Biella rafforza il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza contro le donne con la firma del nuovo Accordo di collaborazione del Tavolo Panchine Rosse, progetto simbolo d’ispirazione concreta per le attività di sensibilizzazione sul territorio. L’intesa è stata sottoscritta dal Comune di Biella, rappresentato dall’Assessore alle Pari Opportunità Isabella Scaramuzzi, insieme a una rete ampia e qualificata di enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni sindacali e realtà del mondo scolastico e sanitario, uniti dall’obiettivo comune di mantenere alta l’attenzione sul tema della violenza di genere e promuovere un cambiamento culturale duraturo.