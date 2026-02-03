AttualitàBiella
Biella rinnova l’impegno contro la violenza di genere
Coinvolte istituzioni, associazioni, organizzazioni sindacali e scuole
Firmato mercoledì scorso l’accordo del Tavolo Panchine Rosse.
Biella rafforza il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza contro le donne con la firma del nuovo Accordo di collaborazione del Tavolo Panchine Rosse, progetto simbolo d’ispirazione concreta per le attività di sensibilizzazione sul territorio. L’intesa è stata sottoscritta dal Comune di Biella, rappresentato dall’Assessore alle Pari Opportunità Isabella Scaramuzzi, insieme a una rete ampia e qualificata di enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni sindacali e realtà del mondo scolastico e sanitario, uniti dall’obiettivo comune di mantenere alta l’attenzione sul tema della violenza di genere e promuovere un cambiamento culturale duraturo.
Il progetto
Il progetto “Panchine Rosse – Stop alla violenza”, avviato nel 2017, nasce in coerenza con la risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ha istituito il 25 novembre come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Le panchine rosse rappresentano il posto vuoto lasciato da una donna vittima di femminicidio: un segno visibile nello spazio urbano che invita alla memoria, alla riflessione e alla responsabilità collettiva.
Nel corso degli anni il progetto ha portato all’installazione di numerose panchine rosse nei diversi quartieri cittadini e in luoghi altamente simbolici, dai giardini pubblici, alle piazze, agli edifici istituzionali, dall’ospedale al tribunale, fino alla casa circondariale, trasformando Biella in una città attivamente impegnata nel contrasto alla violenza e all’indifferenza.
Con il nuovo accordo, i soggetti firmatari confermano la volontà di proseguire il lavoro comune all’interno del Tavolo Panchine Rosse, coordinato dal Comune di Biella, impegnandosi nella promozione di iniziative di sensibilizzazione, nella comunicazione pubblica e nella cura delle panchine presenti sul territorio attraverso il meccanismo dell’“adozione”.
