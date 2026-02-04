piùbacipiùvinci, per San Valentino mandateci la foto del vostro bacio più bello

Torna anche quest’anno il concorso #piùbacipiùvinci: l’iniziativa promossa dal giornale La Provincia di Biella per celebrare il giorno degli innamorati.

#piùbacipiùvinci, festeggiate San Valentino insieme a noi inviandoci la foto del vostro bacio più bello

Il format è sempre lo stesso: basta infatti inviare una semplice fotografia al giornale per poter partecipare e, magari, vincere una cena per due, e per entrare, questo sicuramente, a fa parte dell’album di immagini che verranno pubblicate il 14 febbraio. Nell’edizione del 2025 sono stati oltre 200 i partecipanti.

Come aderire

Partecipare è molto semplice: come anticipato, basta inviare una foto su WhatsApp al numero 331-86.10.314 con il vostro bacio più bello.

La coppia protagonista del bacio più bello si aggiudicherà una meravigliosa cena

La coppia vincitrice di #piùbacipiùvinci 2026, il cui nome verrà svelato sulle pagine del giornale in edicola proprio il giorno di San Valentino, si aggiudicherà una meravigliosa cena. Sarà il ristorante Himalaya Yak & Yeti, dello chef Bishowkarma, a regalare – grazie alla sua esclusiva cucina – un’esperienza davvero unica ai vincitori, che potranno così celebrare nel modo migliore la loro festa.

Le foto vanno inviate entro mezzogiorno di giovedì 12 febbraio

Non resta dunque che sfogliare il vostro album di fotografie e mandare un WhatsApp al 331-86.10.314 entro e non oltre le ore 12 di giovedì 12 febbraio. Nel messaggio dovrete anche indicare il nome delle persone protagoniste dello scatto.

Tutte le foto saranno pubblicate sul giornale di sabato 14 febbraio

A stabilire chi vincerà sarà una giuria composta dal fotografo professionista Marco Canova e dalla nostra redazione.

Tutte le foto e il nome del vincitore, come anticipato, verranno pubblicati nell’edizione del giornale in uscita sabato 14 febbraio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook