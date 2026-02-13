Seguici su

Incidente ieri sera a Strona: due uomini in ospedale

E’ successo all’altezza dell’incrocio verso Cossato

tragedia della strada

Incidente a Strona tra due veicoli ieri sera.

Il sinistro ha visto coinvolti una Volkswagen Golf condotta da un cittadino marocchino del 2000 e una Ford Fiesta condotta da un cittadino del 1987 di Strona. Le due auto si sono scontrate per cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, oltre all’ambulanza che ha portato i due in pronto soccorso.

 

