Incidente ieri sera a Strona: due uomini in ospedale

Incidente a Strona tra due veicoli ieri sera.

Il sinistro ha visto coinvolti una Volkswagen Golf condotta da un cittadino marocchino del 2000 e una Ford Fiesta condotta da un cittadino del 1987 di Strona. Le due auto si sono scontrate per cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, oltre all’ambulanza che ha portato i due in pronto soccorso.

