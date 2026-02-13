AttualitàValli Mosso e Sessera
Valdilana piange Cinzia Bocca: 64 anni
Sabato 14 febbraio il funerale a Ponzone
Lutto a Valdilana per Cinzia Bocca in Dall’Ara. La donna molto conosciuta a Ponzone lascia il marito Stefano, i figli Luca e Sara con le rispettive famiglie, la sorella Paola con famiglia, il cognato Norberto con famiglia, la nipote Giulia e famiglia. Il funerale sarà celebrato sabato 14 febbraio alle 14.30 in chiesa parrocchiale a Ponzone. La famiglia rivolge un ringraziamento alla dottoressa Erica Garbaccio per le cure prestate e alla cara amica Cristiana per il prezioso aiuto.
