Colpo la scorsa sera a Cavaglià. La proprietaria di una casa rientrando ha trovato la casa visitata dai ladri.

Furto a Cavaglià: portati via oro e gioielli

I malviventi si erano introdotti in casa portando via ori e gioielli. I ladri hanno agito indisturbati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.

