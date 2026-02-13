Seguici su

Furto a Cavaglià: portati via oro e gioielli

L’allarme lanciato dalla proprietaria rientrando a casa

Colpo la scorsa sera a Cavaglià. La proprietaria di una casa rientrando ha trovato la casa visitata dai ladri.

I malviventi si erano introdotti in casa portando via ori e gioielli. I ladri hanno agito indisturbati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.

 

