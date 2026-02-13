AttualitàBasso Biellese
Furto a Cavaglià: portati via oro e gioielli
L’allarme lanciato dalla proprietaria rientrando a casa
Colpo la scorsa sera a Cavaglià. La proprietaria di una casa rientrando ha trovato la casa visitata dai ladri.
Furto a Cavaglià: portati via oro e gioielli
I malviventi si erano introdotti in casa portando via ori e gioielli. I ladri hanno agito indisturbati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Fuori provincia1 giorno fa
Malore in classe, muore insegnante di soli 41 anni
Attualità3 giorni fa
Tensione durante uno sfratto a Biella
Cronaca1 giorno fa
Prendono a pugni e testate il benzinaio e gli rubano 3mila euro
Attualità2 giorni fa
Intossicazione da monossido di carbonio per madre e figlia
Fuori provincia1 giorno fa