Valle Cervo in ostaggio del disturbatore seriale
Diversi gli interventi di carabinieri e 118
Valle Cervo in ostaggio del disturbatore seriale.
Inizia ad esserci un po’ di malumore in Valle Cervo per il disturbatore seriale che nelle ultime settimane è stato protagonista di diversi episodi. Si tratta di un sessantenne residente in un paese della Valle.
In diverse occasioni ha disturbato nei supermercati della zona, ma è stato protagonista anche di altri episodi a Biella. Carabinieri e 118 sono intervenuti diverse volte.
Qualcuno è anche preoccupato nel trovarselo di fronte.
