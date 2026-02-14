AttualitàBiella
Truffata dal falso alloggio in affitto
Donna biellese raggirata
Versa 1800 euro come anticipo dell’affitto: ma la casa non c’era. Vittima una donna residente nel Biellese che voleva trasferirsi a Pavia. Su internet aveva trovato un alloggio. Si era accordata per versare subito una caparra da 500 euro e poi altri 1310 euro. Per un totale di 1810 euro.
Una volta che si è recata in città per visionare l’alloggio ha scoperto che non esisteva. Ha presentato denuncia per truffa. La squadra mobile di Biella è riuscita a risalire a un cinquantenne residente a Varese.
