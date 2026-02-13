CircondarioCronaca
Operaio edile cade da una scala portato in ospedale
Incidente sul lavoro, la vittima portata in ospedale con la gamba rotta.
Operaio edile cade da una scala portato in ospedale.
Infortunio sul lavoro a Zimone l’altro giorno. Un operaio di una ditta residente a Torino era intento a effettuare alcuni lavori in casa quando è caduto da una scala da una altezza di tre metri.
Nella caduta si è rotto tibia e perone. L’uomo è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale. Sul posto anche i carabinieri e lo Spresal essendo un infortunio sul lavoro.
