Operaio edile cade da una scala portato in ospedale.

Infortunio sul lavoro a Zimone l’altro giorno. Un operaio di una ditta residente a Torino era intento a effettuare alcuni lavori in casa quando è caduto da una scala da una altezza di tre metri.

Nella caduta si è rotto tibia e perone. L’uomo è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale. Sul posto anche i carabinieri e lo Spresal essendo un infortunio sul lavoro.

