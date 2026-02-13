La stagione “Erios in Movimento” 2025/2026, progetto della Fondazione Egri – Centro di Rilevante Interesse per la Danza, torna sabato 14 febbraio con un appuntamento speciale dedicato alla coreografia contemporanea e alla ricerca espressiva del movimento.

Spettacolo di danza al teatro Erios di Vigliano

Al Teatro Erios di Vigliano Biellese, alle ore 21.00, va in scena il dittico “A lot of / From C, to You”: due creazioni della compagnia LostMovement che intrecciano estetica, introspezione e immaginario teatrale per offrire al pubblico un’esperienza di danza intensa e coinvolgente, che affronta tematiche legate all’identità di genere, all’orientamento affettivo e sessuale e alla libertà di espressione, centrali nella cultura e nelle istanze della comunità LGBT+.



A LOT OF è un lavoro che trasporta lo spettatore nell’universo del leggendario ballerino e coreografo russo Vaslav Nižinskij: sulla scena si incontrano figure chiave come la contessa Romola de Pulszky e l’impresario Sergej Pavlovič Djagilev, evocando passioni e contrasti che hanno segnato la storia della danza moderna. La coreografia restituisce anche la dimensione più intima e rivoluzionaria di Nižinskij, portando alla luce il vissuto emotivo e affettivo dell’artista e il suo rapporto con l’amore e il desiderio, in un’epoca segnata da forti tabù sociali.



FROM C. TO YOU è un lavoro immersivo che si presenta come una lettera-confessione: in una dimensione scenica semibuia, pensieri frammentati, immagini e frasi interrogano lo spettatore, evocando riflessioni profonde appartenenti all'inconscio collettivo. È un viaggio nei labirinti della mente, in cui domande sull'identità, sull'amore e sulle percezioni si alternano in un flusso di coscienza danzato che sfida il voyeurismo del pubblico.

Con questo evento la stagione di danza al Teatro Erios conferma il ruolo di riferimento culturale della Fondazione Egri per il territorio biellese e ribadendo l’importanza della danza contemporanea nell’ambito della programmazione regionale e del network IPUNTIDANZA.



