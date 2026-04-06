Incendio fuori dal Living Garden durante il pranzo di Pasqua – FOTO

Momenti di grande tensione nei pressi di un ristorante durante il pranzo di Pasqua: all’esterno del Living Garden è divampato un incendio. Il bilancio è di due auto distrutte e altri tre o quattro veicoli danneggiati, ma, fortunatamente nessun ferito. Tre persone sono state accompagnate al pronto soccorso per aver inalato del fumo, ma le loro condizioni non erano gravi.

Incendio fuori dal ristorante Living Garden durante il pranzo di Pasqua

Il rogo si è sviluppato nella mattinata di ieri, domenica 5 aprile, a Cossato, e ha interessato l’area esterna del Living Garden, nei pressi di via Mino. Le fiamme si sono sviluppate nei parcheggi della struttura e hanno coinvolto due auto, propagandosi poi alla vegetazione circostante.

Al momento non si conosce ancora la causa dell’incendio. In un primo momento si pensava fosse partito da uno dei due veicoli, ma si trattava solo di un’ipotesi. Non è da escludere che a scatenare tutto sia stato un mozzicone di sigaretta gettato accidentalmente troppo vicino a della vegetazione secca. Spetterà ai vigili del fuoco ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. E proprio i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con diversi mezzi, hanno rapidamente spento le fiamme e messo in sicurezza l’area, per poi dedicarsi alle operazioni di bonifica. Insieme a loro, presenti anche i sanitari del 118 e i carabinieri.

Nonostante lo spavento iniziale, non si registrano feriti, a parte tre giovani uomini lievemente intossicati. Gli ospiti del locale, dopo i momenti di tensione, hanno potuto riprendere regolarmente il pranzo pasquale grazie alla rapidità e all’efficacia dell’intervento dei soccorritori.

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