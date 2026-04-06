Seguici su

CossateseCronaca

I clienti ringraziano il personale del Living Garden: “Bravissimi a gestire la situazione”

Le parole di una donna sulla pagina del locale: “Un ringraziamento anche ai ragazzi della sala che hanno rassicurato mia figlia che era in preda al panico per lo spavento”

Pubblicato

20 secondi fa

il

living garden

Passata la paura per l’incendio improvvisamente divampato nel parcheggio, alcuni clienti che ieri si trovavano al Living Garden per il pranzo di Pasqua hanno voluto ringraziare il personale per come ha saputo gestire la situazione in quei momenti concitati.

“Ringrazio tutto il personale che oggi ha cercato di contenere la situazione nel migliore dei modi – scrive una donna sulla pagina Facebook del locale – e di mettere in sicurezza tutti i clienti. Un ringraziamento anche ai ragazzi della sala che hanno rassicurato mia figlia che era in preda al panico per lo spavento. Siete stati bravissimi. Ci siamo trovati benissimo come sempre, è stata una giornata emotivamente difficile per lo spavento, ma siete stati tutti bravissimi, grazie mille”.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.