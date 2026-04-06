I clienti ringraziano il personale del Living Garden: “Bravissimi a gestire la situazione”

Passata la paura per l’incendio improvvisamente divampato nel parcheggio, alcuni clienti che ieri si trovavano al Living Garden per il pranzo di Pasqua hanno voluto ringraziare il personale per come ha saputo gestire la situazione in quei momenti concitati.

“Ringrazio tutto il personale che oggi ha cercato di contenere la situazione nel migliore dei modi – scrive una donna sulla pagina Facebook del locale – e di mettere in sicurezza tutti i clienti. Un ringraziamento anche ai ragazzi della sala che hanno rassicurato mia figlia che era in preda al panico per lo spavento. Siete stati bravissimi. Ci siamo trovati benissimo come sempre, è stata una giornata emotivamente difficile per lo spavento, ma siete stati tutti bravissimi, grazie mille”.

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