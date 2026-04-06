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Biella piange Raffaela Mantovani, morta a soli 62 anni

Lascia nel dolore la figlia Elisa, i nipoti Greta, Lorenzo e Bea, le sorelle Anna Rita e Mariateresa, il compagno Corrado, l’affezionato Ferdinando e l’adorata Gina

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14 secondi fa

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Raffaela Mantovani

La comunità di Biella si stringe attorno alla famiglia di Raffaela Mantovani, venuta a mancare a soli 62 anni.

Raffaela Mantovani è morta a 62 anni. Lascia la figlia, i nipoti le sorelle e il compagno

Ad annunciarne la scomparsa sono stati la figlia Elisa, i nipoti Greta, Lorenzo e Bea, le sorelle Anna Rita e Mariateresa, il compagno Corrado, l’affezionato Ferdinando e l’adorata Gina.

Raffaela Mantovani si trova attualmente presso l’obitorio della R.S.A. La Baraggia di Candelo, dove amici e conoscenti possono renderle omaggio in attesa delle esequie.

Domani l’ultimo saluto nella chiesa di San Paolo

Il funerale, organizzato dall’impresa Marucchi, sarà celebrato alle 15 di domani, martedì 7 aprile, nella chiesa parrocchiale di San Paolo a Biella. Dopo la cerimonia religiosa, il feretro proseguirà verso il tempio crematorio di Biella, dove dalle 16 alle 17 sarà possibile partecipare a un ulteriore momento di raccoglimento presso la sala del commiato.

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