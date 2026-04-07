La scuola piange il professor Nicola Ieva.

Si è spento nella giornata del 5 aprile il professor Nicola Ieva. Era insegnante al liceo scientifico e al Classico di Biella. Lascia un grande ricordo tra i suoi studenti e colleghi. Lascia la moglie Lucia. Il funerale sarà celebrato martedì 7 aprile a Biella

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