Attualità
La scuola piange il professor Nicola Ieva
Tanti gli studenti e i colleghi che lo stimavano
La scuola piange il professor Nicola Ieva.
Si è spento nella giornata del 5 aprile il professor Nicola Ieva. Era insegnante al liceo scientifico e al Classico di Biella. Lascia un grande ricordo tra i suoi studenti e colleghi. Lascia la moglie Lucia. Il funerale sarà celebrato martedì 7 aprile a Biella
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