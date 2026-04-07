Maxi incendio boschivo in Valsesia: non si esclude il piromane

Dalla tarda serata del 5 aprile e squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, del distaccamento Volontario di Cravagliana, una squadra dalla sede centrale del Comando di Vercelli con U.C.L ( posto di Comando Avanzato) e una squadra dal Comando di Verbania con il Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento) stanno operando nel Comune di Cravagliana per contenere l’incendio divampato nella zona del bivio che porta ai Comuni di Rimella e Fobello.

L’intervento è ancora in corso con tutte le squadre che si stanno adoperando tra lo spegnimento e il presidio delle abitazioni.

Sul posto è presente inoltre l’elicottero Erickson dei Vigili del Fuoco nominato “toro seduto”, l’elicottero regionale A.i.b, squadre volontarie dell’A.I.B. , Carabinieri e carabinieri forestali.

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