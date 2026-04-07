Attualità
Motociclista in ospedale dopo l’incidente a Magnano
Sinistro autonomo
Motociclista in ospedale dopo l’incidente a Magnano
Incidente per un 54enne motociclista del Torinese a Magnano nel giorno di Pasqua. Per cause ancora da chiarire l’uomo è stato protagonista di un incidente autonomo. E’ stato raggiunto dall’ambulanza del 118 che ha proceduto al trasporto in ospedale.
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steap63
7 Aprile 2026 at 10:15
Comincia la roulette russa…..