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Motociclista in ospedale dopo l’incidente a Magnano

Sinistro autonomo

Pubblicato

3 ore fa

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Centauro 50enne cade rovinosamente dalla moto e finisce in ospedale

Motociclista in ospedale dopo l’incidente a Magnano

Incidente per un 54enne motociclista del Torinese a Magnano nel giorno di Pasqua. Per cause ancora da chiarire l’uomo è stato protagonista di un incidente autonomo. E’ stato raggiunto dall’ambulanza del 118 che ha proceduto al trasporto in ospedale.

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1 Commento

1 Commento

  1. steap63

    7 Aprile 2026 at 10:15

    Comincia la roulette russa…..

    Rispondi

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