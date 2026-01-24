In autostrada contromano per 30 chilometri per scappare dalla polizia

Ha percorso 30 chilometri contromano in autostrada, lungo la A4, per fuggire dalla polizia. L’incredibile episodio è avvenuto nel tratto tra Carisio e Novara.

Contromano in autostrada sulla A4 per fuggire dalla polizia

Una folle e pericolosa fuga è andata in scena prima dell’alba di mercoledì 21 gennaio, lungo l’autostrada A4 Milano-Torino. Come riporta Notizia Oggi, intorno alle 5 un automobilista al volante di una Opel Karl ha imboccato l’autostrada in senso contrario per scappare dalla polizia che lo inseguiva.

La fuga, durata più di trenta chilometri, è iniziata nel tratto compreso tra Carisio e l’area di sosta situata poco prima del casello di Novara Est-Galliate.

La folle fuga di 30 chilometri in mezzo alla nebbia

Stando a quanto si apprende, il conducente ha imboccato la A4 nel senso di marcia opposto alla viabilità consentita, percorrendo a tutta velocità la corsia sbagliata dell’autostrada. Una manovra estremamente pericolosa, avvenuta peraltro in un contesto di visibilità scarsa a causa della presenza di alcuni banchi di nebbia, oltre che del buio.

La vicenda si è fortunatamente conclusa senza incidenti nonostante i rischi potenziali per gli altri automobilisti che si trovavano in autostrada.

La fine della fuga contromano e la corsa nei campi

Dopo decine di chilometri percorsi contromano, l’automobilista ha improvvisamente arrestato la marcia lungo la corsia di emergenza. Abbandonata la Opel Karl, ha continuato la propria fuga dileguandosi a piedi in mezzo ai campi che costeggiano l’autostrada e riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Nel frattempo, sul posto, sono arrivate altre pattuglie della polizia stradale, che si sono messe immediatamente a cercare l’automobilista fuggitivo. Stando a quanto si apprende, al momento l’uomo non sarebbe stato ancora rintracciato.

