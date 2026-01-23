Seguici su

Camion danneggia due cancellate a Cerrione

Fermato un guidatore che era con la patente revocata.

Camion danneggia due cancellate a Cerrione.

Incidente ieri a Cerrione. Un camion passando lungo una via ha danneggiato due cancellate. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno fermato il guidatore. Si tratta di un uomo di circa 50 anni. Al termine degli accertamenti hanno scoperto che aveva la patente revocata.

Sequestrata la patente e anche il mezzo.

