Camion danneggia due cancellate a Cerrione
Fermato un guidatore che era con la patente revocata.
Camion danneggia due cancellate a Cerrione.
Incidente ieri a Cerrione. Un camion passando lungo una via ha danneggiato due cancellate. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno fermato il guidatore. Si tratta di un uomo di circa 50 anni. Al termine degli accertamenti hanno scoperto che aveva la patente revocata.
Sequestrata la patente e anche il mezzo.
