Incendio tetto in una casa a Roppolo LE FOTO

Sul posto i vigili del fuoco, ingenti i danni. Ancora da chiarire le cause.

8 secondi fa

Incendio tetto in una casa a Roppolo
Nel pomeriggio di oggi 23 gennaio alle ore 15:45 i Vigili del fuoco di Biella sono intervenuti nel Comune di Roppolo per un tetto in fiamme.
Sul posto i Vigili del fuoco stanno operando con diverse squadre del Comando e del distaccamento volontari di Santhia.
Al momento non si sanno le cause dell’incendio e confermano che non ci sono  persone coinvolte.
