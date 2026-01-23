AttualitàBiella
I lasciti testamentari: un incontro con Aism a Biella
Appuntamento il 29 gennaio nella sede di via Piave con un esperto
Dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026 torna la Settimana Nazionale dei Lasciti di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, storico appuntamento di AISM dedicato da oltre vent’anni all’informazione e alla sensibilizzazione sul valore del lascito testamentario. Un
momento corale in cui volontari, persone con sclerosi multipla, sostenitori, ricercatori e notai si impegnano per diffondere l’importanza di questo strumento di solidarietà e responsabilità verso il futuro.
I lasciti testamentari rappresentano uno strumento fondamentale per la sostenibilità nel tempo delle attività di AISM e della sua Fondazione: permettono di garantire servizi essenziali, sostenere la ricerca scientifica e migliorare la qualità di vita delle persone con sclerosi multipla, neuromielite ottica e patologie correlate.
Anche la Sezione Provinciale AISM di Biella partecipa alla Settimana Nazionale dei Lasciti AISM, realizzata in collaborazione e con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato e con il sostegno della Federazione Nazionale Pensionati Cisl, con un incontro
informativo che si terrà giovedì 29/1/26 alle ore 17.30 nella Sezione AISM di BIELLA in
Via Piave 11/C. All’incontro interverranno il Presidente Paolo Trenta il notaio Emanuela
Garofalo.
Durante l’evento il pubblico potrà approfondire tematiche delicate legate alle successioni
testamentarie e alle polizze a vita e ai lasciti solidali, che costituiscono un importante
strumento per realizzare progetti significativi di AISM e della sua Fondazione, FISM.
“Il lascito testamentario è una scelta di responsabilità e fiducia nel futuro. È un gesto che
permette ad AISM di programmare interventi duraturi, sostenere i diritti delle persone con
sclerosi multipla e garantire continuità a servizi e progetti che incidono concretamente
