Dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026 torna la Settimana Nazionale dei Lasciti di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, storico appuntamento di AISM dedicato da oltre vent’anni all’informazione e alla sensibilizzazione sul valore del lascito testamentario. Un

momento corale in cui volontari, persone con sclerosi multipla, sostenitori, ricercatori e notai si impegnano per diffondere l’importanza di questo strumento di solidarietà e responsabilità verso il futuro.

I lasciti testamentari: un incontro con Aism a Biella

I lasciti testamentari rappresentano uno strumento fondamentale per la sostenibilità nel tempo delle attività di AISM e della sua Fondazione: permettono di garantire servizi essenziali, sostenere la ricerca scientifica e migliorare la qualità di vita delle persone con sclerosi multipla, neuromielite ottica e patologie correlate.

Anche la Sezione Provinciale AISM di Biella partecipa alla Settimana Nazionale dei Lasciti AISM, realizzata in collaborazione e con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato e con il sostegno della Federazione Nazionale Pensionati Cisl, con un incontro

informativo che si terrà giovedì 29/1/26 alle ore 17.30 nella Sezione AISM di BIELLA in

Via Piave 11/C. All’incontro interverranno il Presidente Paolo Trenta il notaio Emanuela

Garofalo.

Durante l’evento il pubblico potrà approfondire tematiche delicate legate alle successioni

testamentarie e alle polizze a vita e ai lasciti solidali, che costituiscono un importante

strumento per realizzare progetti significativi di AISM e della sua Fondazione, FISM.

“Il lascito testamentario è una scelta di responsabilità e fiducia nel futuro. È un gesto che

permette ad AISM di programmare interventi duraturi, sostenere i diritti delle persone con

sclerosi multipla e garantire continuità a servizi e progetti che incidono concretamente

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook