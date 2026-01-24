Seguici su

Questa mattina la manifestazione per il popolo iraniano

Appuntamento questa mattina alle 11 in piazza Santa Marta

29 minuti fa

Anche Biella scende in piazza con una manifestazione a sostengo del popolo iraniano. L’appuntamento è in programma questa mattina alle 11 in piazza Santa Marta. L’obiettivo degli organizzatori è esprimere solidarietà agli iraniani in questi giorni di proteste contro il regime degli Ayatollah.

Manifestazione in piazza Santa Marta per il popolo iraniano.  “Un’ingiustizia che non può essere tollerata in silenzio”

“Saremo in piazza con tutti coloro che vorranno manifestare per la libertà del popolo iraniano – si legge sulla pagina Fb del Pd biellese, che ha aderito all’iniziativa -. Perché di fronte a migliaia di morti non si può stare in silenzio. Non ci si può voltare dall’altra parte.
Un flash mob per dire no alla repressione, e per dire sì ai diritti, alla democrazia e all’autodeterminazione di ogni popolo. Partecipiamo e facciamo sentire la nostra voce”.

1 Commento

  1. .Bruno

    24 Gennaio 2026 at 10:49

    giusto scendere in piazza per gli iraniani ma bisognerebbe farlo anche contro Trump e i meloniani che li sostengono i dittatori vanno declassati

