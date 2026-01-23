Domenico Quirico sarà ospite a Pollone in biblioteca

La biblioteca di Pollone propone la presentazione del libro “Le quattro Jihad” dello stimato giornalista e storico Domenico Quirico, venerdì 30 gennaio alle ore 21 presso l’Oratorio Parrocchiale di Pollone.

Sarà sicuramente una serata intensa che ci regalerà forti emozioni, molti spunti di riflessione e un’analisi accurata sullo scontro secolare tra Islam e Occidente.

Alle 19,30 potrete partecipare a un buffet nei locali della Biblioteca Benedetto Croce di Pollone.

