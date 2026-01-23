AttualitàValle Elvo
Domenico Quirico sarà ospite a Pollone in biblioteca
Venerdì 30 gennaio presenterà libro “Le quattro Jihad”
La biblioteca di Pollone propone la presentazione del libro “Le quattro Jihad” dello stimato giornalista e storico Domenico Quirico, venerdì 30 gennaio alle ore 21 presso l’Oratorio Parrocchiale di Pollone.
Sarà sicuramente una serata intensa che ci regalerà forti emozioni, molti spunti di riflessione e un’analisi accurata sullo scontro secolare tra Islam e Occidente.
Alle 19,30 potrete partecipare a un buffet nei locali della Biblioteca Benedetto Croce di Pollone.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità1 giorno fa
Francesco Pogni: “Ecco perché lascio il Walhalla. Non è la fine, ma un nuovo inizio”
Attualità2 giorni fa
Cossato piange Paolo Dal Prà
Biella1 giorno fa
«Lanciano uova contro il parabrezza vicino al ponte»
Attualità2 giorni fa
Crans Montana: sempre gravi le condizioni di Elsa
Biella2 giorni fa