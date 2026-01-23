Seguici su

AttualitàValle Elvo

Domenico Quirico sarà ospite a Pollone in biblioteca

Venerdì 30 gennaio presenterà libro “Le quattro Jihad”

Pubblicato

2 minuti fa

il

La biblioteca di Pollone propone la presentazione del libro “Le quattro Jihad” dello stimato giornalista e storico Domenico Quirico, venerdì 30 gennaio alle ore 21 presso l’Oratorio Parrocchiale di Pollone.

Sarà sicuramente una serata intensa che ci regalerà forti emozioni, molti spunti di riflessione e un’analisi accurata sullo scontro secolare tra Islam e Occidente.

Alle 19,30 potrete partecipare a un buffet nei locali della Biblioteca Benedetto Croce di Pollone.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.